Ucrania golpea con misiles de crucero la industria militar rusa en un ataque masivo

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Moscú, 10 jun (EFE).- Una empresa militar ubicada en Cheboksari, a 600 kilómetros al este de Moscú, fue atacada por drones y misiles de crucero la pasada madrugada, mientras la parte rusa se jactó de haber interceptado más de 300 vehículos aéreos no tripulados en todo el país.

«Esta madrugada, Cheboksari fue atacada con misiles. Se está determinando el número de víctimas y los daños a la infraestructura», informó el gobernador de la región de Chuvasia, Oleg Nikoláyev, en redes sociales.

Según canales de Telegram, el objetivo principal de Kiev fue la empresa militar VNIIR-Progress, que ya fue blanco de otros ataques con drones y misiles anteriormente. Tal y como se puede comprobar en uno de los vídeos publicados por el canal Exilenova+, el ataque fue efectuado por misiles Flamingo.

Mientras tanto, en la región de Vladímir, a 170 kilómetros al este de Moscú, se registraron dos incendios a causa de los ataques con drones.

En Samara, a 855 kilómetros al sureste de la capital rusa, drones ucranianos impactaron contra una refinería de petróleo de la empresa estatal Rosneft, una de las más grandes de la región, aunque las autoridades no han confirmado el hecho.

El gobernador de Penza (vecina a Samara), Oleg Melnichenko, comunicó que las defensas antiaéreas derribaron dos drones en dicho territorio. Los oficiales también declararon la alerta por riesgo de ataque con misiles.

Las autoridades de Vorónezh, a 400 kilómetros al sur de Moscú, confirmaron haber destruido más de 40 drones que sobrevolaban la región.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que fueron derribados cuatro drones que se dirigían contra la ciudad.

En la ciudad de Sebastopol, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, drones ucranianos impactaron contra el edificio del museo y monumento a la Defensa de Sebastopol de 1854-1855, lo que provocó su incendio.

«Bárbaros y monstruos atacaron deliberadamente lo que más apreciamos, intentando destruir nuestra esencia. Solo unos degenerados absolutos podrían hacer tal cosa: atacar deliberadamente un museo», lamentó el gobernador de la ciudad federal, Mijaíl Ravzovzháyev.

Como es habitual en los representantes rusos, Ravzovzháyev comparó el ataque con los crímenes nazis y aseguró que Ucrania «jamás destruirá lo que está arraigado en el ADN de los rusos» y que ello les «hará más fuertes».

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber derribado hasta 326 drones ucranianos sobre las regioens de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Kaluga, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Riazán, Samara, Sarátov, Smolensk, Oriol, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar y la región de Moscú.

También aseguraron que interceptaron ataques en Crimea y sobre el mar Negro.EFE

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