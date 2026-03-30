Ucrania informa de apagones en siete regiones por la última ola de ataques rusos

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Kiev, 30 mar (EFE).- La empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, informó este lunes de apagones en siete regiones del país, entre ellas Jmelnitski y Odesa, lejos del frente y sin frontera con Rusia, debido a la última ola de ataques rusos.

Los apagones en regiones fronterizas o por las que pasa el frente se producen a menudo a consecuencia de las hostilidades terrestres entre ambos ejércitos, mientras que los cortes de electricidad lejos de la línea de contacto son causadas por los drones y misiles con que Rusia golpea, casi siempre de noche, la retaguardia ucraniana.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes contra territorio ucraniano un total de 164 drones, entre ellos alrededor de 90 shaheds, y un misil balístico Iskander-M.

Del total de los drones, 150 aparatos no tripulados fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, y otros 12 impactaron en siete localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea en su parte.

Otros dos drones seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en el que se publicó el balance. EFE

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