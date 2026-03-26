Ucrania prepara acuerdos de seguridad “a largo plazo” con países del Golfo, según Zelenski

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Kiev, 26 mar (EFE).- Ucrania y varios países del Golfo Pérsico y de Oriente Medio tienen preparados acuerdos de seguridad a largo plazo por los que Kiev compartirá sus conocimientos y su material militar en materia de defensa aérea antidrones y sus socios árabes le proporcionarán a cambio financiación para que pueda seguir defendiéndose de Rusia, dijo este miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Ucrania ha ofrecido ahora a los países de Oriente Medio y el Golfo cooperación a largo plazo para proteger su cielo. Ellos tienen muchos recursos financieros y experiencia en hacer frente a amenazas de misiles balísticos, pero necesitan nuestros conocimientos en hacer frente a drones”, dijo Zelenski en un discurso ante representantes de la decena de países bálticos y nórdictos que forman la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, en sus siglas en inglés).

Zelenski agregó que “los primeros acuerdos ya han sido preparados” y ayudarán, si acaban firmándose, tanto a Ucrania como a sus socios en Oriente Medio y el Golfo.

“Ofrecemos a los países de Oriente Medio y el Golfo una alianza que beneficie a ambas partes. Nuestro conocimiento y tecnología y su financiación. Y estamos trabajando para que sea una realidad”, declaró el presidente ucraniano.

Zelenski ya dijo en su discurso a la nación de anoche que Kiev busca sellar acuerdos bilaterales en materia de defensa aérea con estos países para buscar nuevas fuentes de financiación en un momento en que el crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea en diciembre para Ucrania está siendo bloqueado por Hungría.

Más de 200 expertos en defensa aérea antidrones trabajan ya en Catar, Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait y Jordania para mejorar la efectividad de los Ejércitos de esos países a la hora de neutralizar los drones con los que Irán ataca su territorio desde que Estados Unidos e Israel comenzaran su guerra contra la República Islámica a comienzos de este mes. EFE

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