Ucrania reanudará el transporte de petróleo ruso hacia Europa

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El oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, reanudará sus operaciones «en unas horas», indicó este miércoles a la AFP un alto cargo ucraniano, dejando entrever el final de un pulso entre Kiev y Budapest.

Ucrania ha recibido la solicitud del gigante petrolero y gasista húngaro MOL, proveedor de estos dos países, y el tránsito debería reanudarse «en unas horas», señaló esta fuente bajo condición de anonimato.

La reanudación de las operaciones de este oleoducto debería poner fin a una larga disputa con Hungría y permitir que la UE desbloquee un préstamo de 90.000 millones de euros, crucial para Ucrania.

El oleoducto estaba fuera de servicio desde que un tramo situado en el oeste de Ucrania resultó dañado por un ataque ruso en enero.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, derrotado en las legislativas del 12 de abril, acusaba a Ucrania de demorarse en su reparación y bloqueaba en represalia el préstamo europeo.

Eslovaquia, país altamente dependiente del petróleo ruso, también amenazaba con impedir la adopción del próximo paquete de sanciones contra Rusia.

«Hemos cumplido todos nuestros compromisos» al reparar esta infraestructura, declaró a periodistas, entre ellos los de la AFP, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga.

La UE espera desbloquear el préstamo para Ucrania este miércoles, durante una reunión en Bruselas de los embajadores de los países miembros.

La ayuda europea debe permitir a Ucrania financiar su defensa frente al ejército ruso y garantizar los gastos del Estado en el período 2026-2027.

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