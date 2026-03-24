Ucrania reivindica el ataque contra un depósito de combustible del puerto ruso de Primorsk

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Un depósito de combustible del puerto de la ciudad rusa de Primorsk, cerca de la frontera con Finlandia, se incendió tras un ataque con drones reivindicado por Ucrania, informó el lunes en Telegram el gobernador de la región.

«Un depósito de combustible resultó dañado en el puerto de Primorsk, lo que provocó un incendio», declaró Alexander Drozdenko, gobernador de la región rusa de Leningrado.

«Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y el personal ha sido evacuado», añadió, explicando que los sistemas de defensa aérea rusos habían destruido más de 50 drones.

Rusia bombardea casi a diario las infraestructuras energéticas de Ucrania, provocando apagones que sumieron a millones de personas en el frío y la oscuridad durante los meses de invierno.

Ucrania responde lanzando ataques con drones contra Rusia, principalmente contra sus instalaciones energéticas y militares.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reivindicó el ataque en Primorsk y explicó haber alcanzado «instalaciones clave de infraestructura energética y de combustible en la Federación de Rusia», a quien acusa de utilizar los ingresos del petróleo para financiar la guerra.

El ejército ucraniano también reivindicó un ataque contra una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Ufá, a unos 1.400 kilómetros de la línea del frente en Ucrania.

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