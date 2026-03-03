Ucrania vive cauteloso optimismo al ralentizar avances rusos e impulsar reforma en Defensa

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 3 mar (EFE).- La ralentización del avance ruso y las reformas defensivas en curso ofrecen motivos para un optimismo cauteloso en Ucrania tras años de lento retroceso, aunque Rusia no da señales de disminuir su presión.

La drástica caída del ritmo de las conquistas territoriales del ejército invasor por segundo mes consecutivo, hasta unos 126 kilómetros cuadrados en febrero, ha coincidido con la disminución de la capacidad de Rusia para compensar las pérdidas en sus filas, según militares y analistas de Ucrania.

«Durante los tres meses de invierno, eliminamos más soldados enemigos de los que el enemigo reclutó», afirmó el comandante en jefe de Ucrania, el general Oleksandr Sirski.

La «imposible» táctica rusa

Mientras se retira en el este de las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, Rusia sigue a la ofensiva en otros lugares y continúa avanzando, concretamente, cerca de Siversk, en la región oriental de Donetsk.

Sin embargo, Rusia sufre «una grave crisis» para mantener su presión tras perder unos 92.000 soldados entre muertos y heridos durante el invierno, según Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa.

Según la plataforma de análisis de la guerra Deep State, aunque el número de asaltos de la infantería rusa se mantiene estable, por encima de los 100 al día, ahora hay menos soldados implicados en esas tentativas.

Las tácticas militares de Rusia son «insostenibles» y su mando no puede ignorar las elevadas pérdidas «para siempre», declaró también a EFE Oleksí Melnik, experto del Centro Razumkov.

Al mismo tiempo, los expertos esperan que Rusia continúe sus esfuerzos por avanzar y romper la defensa ucraniana.

Para ello, Rusia recluta en el extranjero, en particular en África y Asia, pero es probable que vuelva a recurrir a otra ronda de movilización obligatoria impopular de unas 300.000 personas.

Éxitos entre reformas

El frenazo que han impuesto las Fuerzas Armadas ucranianas a los invasores rusos se produce en un contexto de reformas iniciadas por el ministro de Defensa, Mijailo Fédorov.

El objetivo de Fédorov es reforzar la defensa ante los ataques de Rusia, pues se prevé que las fuerzas invasoras intensifiquen sus acciones militares una vez que mejore el tiempo y los árboles proporcionen más cobertura a los soldados atacantes.

Además, se espera que Rusia intensifique aún más sus ataques con drones contra la logística de Ucrania.

Las medidas anunciadas por Fédorov el lunes incluyen la auditoría de las causas de las bajas de soldados, un enfoque basado en datos para determinar las necesidades de equipamiento de cada unidad y un aumento del suministro de drones terrestres para logística y drones aéreos para ataques de medio alcance.

Otra decisión simplifica la burocracia en la realización de pedidos estatales de nuevo equipamiento con el fin de ampliar la producción interna de armas y la innovación.

Ahora se garantiza a los nuevos reclutas que sus comandantes no pueden cambiar la función acordada previamente enviándolos a unidades de asalto en los primeros seis meses de servicio.

El general Pavlo Palisa, subdirector de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que una distribución más equitativa de los nuevos reclutas entre las unidades contribuya a ofrecer más descanso a los soldados agotados a partir de abril.

La dinámica de movilización de Ucrania ha sido «positiva» en los últimos ocho meses, afirmó Palisa en una entrevista con ‘Radio Svoboda’.

Una cultura en transformación

Palisa advierte que algunas reformas tardarán meses o años en dar sus frutos.

Entre ellas se encuentran los esfuerzos continuos por ampliar las prácticas de sus mejores unidades en todo el ejército y mejorar la calidad de la preparación de los nuevos soldados y oficiales.

Vladislav Chuguyenko, de 26 años, graduado de la Academia de Fuerzas Terrestres de Leópolis y teniente primero de la 36.ª Brigada de Infantería de Marina, se muestra optimista sobre el futuro al ver el ascenso de comandantes jóvenes pero experimentados en el escalafón.

«Las personas con las que estudié ahora dirigen algunas de las mejores unidades», dijo Chuguyenko a EFE, antes de añadir que también la cultura dentro del Ejército está en proceso de cambio.

La rápida expansión de las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a la invasión a gran escala de Rusia ha traído consigo aspectos positivos y negativos, al incluir a muchos civiles, como empresarios de éxito que aportaron enfoques orientados a los resultados, pero también a oficiales de la vieja guardia con poca experiencia en el combate moderno y obsesionados con formalidades.

Para Chuguyenko, ahora las cosas van por buen camino.

«Cuando estudié en la Academia hace años, perdíamos mucho tiempo en tareas formalistas en lugar de aprender. Ahora, los mandos prestan atención a lo que los futuros oficiales realmente necesitan», concluyó. EFE

