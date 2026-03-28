Ucrania y Emiratos Árabes Unidos acuerdan cooperar en seguridad y defensa

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Berlín, 28 mar (EFE).- El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acordaron este sábado en Abu Dabi cooperar en los ámbitos de seguridad y defensa.

«Agradezco la reunión y la disposición a trabajar juntos. Acordamos cooperar en materia de seguridad y defensa. Nuestros equipos ultimarán los detalles», escribió Zelenski en un mensaje en X.

Zelenski señaló que el presidente de EAU le agradeció la labor del equipo ucraniano en los Emiratos para ayudar a este país de Oriente Medio a protegerse de los drones iraníes y subrayó que para Ucrania se trata también de una cuestión de principios, porque «el terrorismo no debe prevalecer en ningún lugar del mundo» y «la protección debe ser suficiente en todas partes».

«Por eso estamos abiertos a una colaboración que, desde una perspectiva estratégica, sin duda fortalecerá a nuestros pueblos y la protección de la vida en nuestros países», afirmó.

Ambos presidentes abordaron en su conversación la situación de seguridad en los Emiratos, los ataques iraníes y el bloqueo del estrecho de Ormuz y las consecuencias directas en el mercado mundial del petróleo.

«Para cualquier Estado normal, es importante garantizar la estabilidad y proteger vidas ante las amenazas actuales. Ucrania cuenta con experiencia relevante en este ámbito: nuestras ciudades, lamentablemente, han sido objeto de ataques diarios durante cuatro años de guerra a gran escala», recordó.

En este sentido, destacó que los ucranianos han desarrollado un sistema de protección eficaz que logra una tasa de interceptación significativa contra los drones y misiles enemigos.

«Este enfoque sistemático y la integración de experiencia es precisamente lo que ofrecemos a nuestros socios», señaló.

En un segundo mensaje, en el que informó sobre su reunión con el equipo de expertos ucranianos que se encuentra desde hace unas semanas en este país del Golfo «para ayudar a proteger vidas», Zelenski señaló que «ya existe una idea clara de cómo se puede fortalecer la protección del espacio aéreo y las infraestructuras críticas en los Emiratos integrando la experiencia ucraniana» y agregó que «se trata de soluciones integrales que han demostrado su eficacia».

En su encuentro con los expertos ucranianos, Zelenski analizó con ellos los primeros resultados, las principales conclusiones de su labor en los Emiratos, así como varias propuestas.

«Nuestro objetivo común con nuestros socios es una mayor seguridad. Los ucranianos, por desgracia, recuerdan bien cómo fue cuando comenzó la agresión a gran escala de Rusia contra nuestro país. Mucho dependía de decisiones de defensa rápidas y eficaces. Hoy en día, Ucrania no sólo necesita ayuda, sino que también está dispuesta a apoyar a quienes nos apoyan», reiteró.

Zelenski agradeció al equipo por su labor y por «el respeto hacia Ucrania que se percibe en toda la región».

«Nuestro pueblo se merece este respeto y se encuentra, sin duda, entre quienes pueden contribuir a restablecer la seguridad», se mostró convencido.

Zelenski, el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Estados Unidos en la zona, visitó el viernes Arabia Saudí, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con la monarquía del Golfo.

El presidente se entrevistó con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán, y se reunió con los militares ucranianos que desde hace más de una semana ayudan al Ejército saudí a proteger su territorio de los drones que lanza Irán. EFE

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