UE advierte que la población civil iraní sería «la principal víctima» de escalada militar

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Bruselas, 6 abr (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió este lunes que, al igual que la población civil iraní es «la principal víctima» del régimen del país, también lo sería de una «ampliación de la campaña militar», en un contexto de amenazas por parte de EE.UU. para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

«Cualquier ataque contra infraestructuras civiles, en concreto contra instalaciones energéticas, es ilegal e inaceptable. Esto se aplica a la guerra de Rusia en Ucrania y se aplica en todas partes», dijo el portugués a través de un mensaje en redes sociales, en el que añadió que «la población civil iraní es la principal víctima del régimen iraní. También sería la principal víctima de una ampliación de la campaña militar».

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer de nuevo a Irán con desatar «el infierno» cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles), cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes.

Por su parte, Irán afirmó este lunes que no negociará con Estados Unidos bajo ultimátums en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

El presidente del Consejo Europeo insistió en que «solo una solución diplomática resolverá las causas de fondo» de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

«La escalada no logrará un alto el fuego ni la paz. Solo lo harán las negociaciones, es decir, los esfuerzos en curso liderados por los socios regionales», añadió.

Asimismo, Costa dijo que mantuvo una conversación recientemente con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en la que instó de nuevo a Irán «a que ponga fin de inmediato a sus ataques contra los países de la región y permita el restablecimiento de la plena libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz». EFE

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