UE da el último visto bueno a las normas contra prácticas comerciales desleales agrícolas

Bruselas, 5 mar (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), adoptó definitivamente este jueves la actualización de la legislación para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro del sector agroalimentario con el objetivo de mejorar la cooperación entre Estados miembros.

«Estas nuevas normas reforzarán la cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales de los diferentes Estados miembros y les otorgarán una mayor participación en la definición del futuro de la cadena de suministro alimentario», dijo en un comunicado Maria Panayiotou, ministra de agricultura de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El texto aprobado hoy introduce, entre otras novedades, un «mecanismo de asistencia mutua» que permitirá a las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley solicitar e intercambiar información, así como colaborar en investigaciones relacionadas con prácticas comerciales desleales y ejecutar sanciones impuestas en otro Estado miembro.

También incluye disposiciones relativas a la cobertura de costes en casos de asistencia mutua, así como sobre la protección de datos y la confidencialidad de la información para garantizar que los proveedores estén a salvo de represalias, y un mecanismo de actuación coordinada en casos de prácticas comerciales desleales transfronterizas a gran escala que impliquen al menos a tres países de la UE.

Por último, la actualización contiene normas para que los Estados miembros puedan cooperar cuando esas prácticas se den por parte de compradores de terceros países, ya que alrededor del 20 % de los productos agrícolas y alimentarios consumidos en un Estado miembro proceden de otro país de la UE.

El nuevo reglamento entrará en vigor 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE «para dar a los Estados miembros tiempo para preparar la implementación de este nuevo marco legal», señaló el comunicado europeo. EFE

