UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto de los hondureños en elecciones

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE) instó este miércoles a todos los actores políticos del país a que respeten la voluntad de los hondureños en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, de las que todavía no se conocen los resultados finales.

«La MOE UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre y a preservar la legalidad del proceso en curso», indicó la Misión en un comunicado.

Agregó que la MOE UE «anima a los actores políticos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el CNE (Consejo Nacional Electoral), así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales». EFE

