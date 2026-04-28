UER apoya a RTVE y manifiesta inquietud por la comisión de investigación en el Senado

2 minutos

Ginebra, 28 abr (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) manifestó su inquietud por la comisión de investigación de RTVE que está previsto se constituya este martes en el Senado a petición del Partido Popular, mayoritario en la cámara, y aseguró que la independencia del ente «es esencial, como parte del ecosistema europeo de medios públicos».

«Cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable en un contexto de aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley Europea de Libertad de los Medios», destacó en un comunicado la UER, de la que forma parte RTVE junto a otros 67 miembros de 56 países.

La UER, organizadora del famoso festival de Eurovisión, subrayó que, aunque «acoge con satisfacción los controles y equilibrios, los mecanismos de supervisión existentes ya exigen que RTVE sea transparente y rinda cuentas al público de conformidad con las normas internacionales reconocidas por el Consejo de Europa».

Agrega, en apoyo a RTVE, que el ente ha manifestado su preocupación por los «riesgos inherentes» a una iniciativa como la tomada desde el Senado, «en la que las decisiones editoriales podrían evaluarse conforme a criterios que quedan fuera de los estándares profesionales establecidos».

La organización con sede en Ginebra subrayó que seguirá de cerca la situación y está dispuesta a mantener un diálogo constructivo para garantizar la plena alineación con la legislación europea y los principios fundamentales de los medios públicos.

UER y RTVE han protagonizado desencuentros en los últimos años por la participación israelí en Eurovisión, lo que llevó al ente español a no tomar parte en la edición de este año, una medida a la que se han sumado Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia. EFE

abc/lss