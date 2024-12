Ultraconservadores no decidirán sobre entrada de Alvise hasta que aclare casos judiciales

Estrasburgo (Francia), 18 dic (EFE).- El grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo no tomará ninguna decisión sobre la incorporación de Luis «Alvise» Pérez a sus filas hasta que no se resuelvan los casos judiciales en los que está involucrado, y no necesariamente en enero como defendía el líder de «Se Acabó la Fiesta».

«Estamos al tanto de las investigaciones policiales en marcha que involucran a Alvise Pérez. A la luz de esto, el grupo ECR ha decidido esperar al resultado antes de tomar ninguna decisión final sobre su entrada (en el grupo)», dijeron fuentes del grupo.

Esta aclaración se produce después de que los eurodiputados de «Se Acabó la Fiesta» Nora Junco y Diego Solier entraran este miércoles en ECR pero no lo hiciera el líder de la formación, Luis «Alvise» Pérez, pese a que los tres solicitaron la entrada al mismo tiempo el pasado verano.

Preguntado por EFE, Alvise Pérez defendía que su entrada no ha sido posible ahora porque el comité consultivo sobre la conducta de los eurodiputados tenía pendiente dar por resuelta una audiencia con el eurodiputado español en la que le preguntó sobre su declaración de intereses privados, un documento obligatorio en el que Pérez no revela el dinero que ingresa en donaciones como «analista y consultor político por cuenta propia».

El eurodiputado de SALF aseguraba que la cúpula del grupo ultraconservador daría el visto bueno a su entrada en la reunión que celebren durante el pleno de la Eurocámara entre el 20 y el 23 de enero, pero las fuentes de ECR, por su parte, precisan que no se tomará una decisión hasta que no haya un «resultado» de las investigaciones policiales abiertas en España.

La Fiscalía Anticorrupción cree que hay «suficientes» indicios de que Luis Pérez, Alvise, pudo cometer un delito de financiación irregular por obtener presuntamente 100.000 euros de un empresario para su campaña y por las «sucesivas donaciones anónimas» de origen desconocido.

En un comunicado, ECR no hizo ninguna referencia a la situación de Alvise Pérez pero sí confirmó la entrada de Junco y Solier, que a su juicio «refuerzan el compromiso del grupo con la libertad económica, la soberanía, el gobierno ágil y la buena gobernanza».

ECR es actualmente el cuarto mayor grupo de la Eurocámara, con 80 diputados tras sumarse los dos eurodiputados de SALF, y sus dos mayores delegaciones nacionales son la de los Hermanos de Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia, con 24 y 20 representantes, respectivamente.

Quienes ya no forman parte de ese grupo son los eurodiputados de Vox, que abandonaron ECR para integrarse en los Patriotas por Europa, el grupo de ultraderecha impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y familia del partido de la francesa Marine Le Pen que se ha convertido en el tercero más numeroso de la Eurocámara. EFE

