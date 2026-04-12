Ultraderecha alemana promete hacer posible reactivación de gasoducto ruso Nord Stream

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Berlín, 12 abr (EFE).- El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal de la oposición, publicó este domingo un documento programático en el que se compromete, entre otros puntos, a hacer posible la puesta en marcha del gasoducto ruso Nord Stream, destruido parcialmente por un atentado en 2022, y a regresar a la energía nuclear.

«Vamos a seguir diversificando el suministro de gas y petróleo, en interés de Alemania, a evitar nuevas dependencias en la importación y a hacer posible la puesta en marcha de vías de suministro ya existentes como el gasoducto Nord Stream», se indica en el documento, publicado tras una reunión del grupo parlamentario de AfD en Cottbus (este).

La fuerza ultraderechista ha lamentado con frecuencia la pérdida de la que hasta la invasión rusa de Ucrania era la principal vía de suministro de gas a Alemania y ha criticado a menudo la supuesta inacción de las autoridades germanas a la hora de esclarecer lo que ocurrió.

En el momento del atentado explosivo en septiembre de 2022 no fluía gas por ninguno de los dos ramales del gasoducto, de los que uno quedó inutilizable, ya que Rusia había interrumpido meses antes el suministro de gas a Alemania, mientras que el conocido como Nord Stream 2 nunca había llegado a entrar en funcionamiento.

Un exmiembro del servicio secreto ucraniano permanece detenido en Alemania a la espera de juicio, acusado de haber coordinado a un grupo de buzos que se sumergieron supuestamente en el mar Báltico para colocar explosivos en la infraestructura.

En el documento programático publicado este domingo, que se centra en cuestiones energéticas y económicas, AfD también se compromete a eliminar las subvenciones a la construcción de infraestructuras de energía solar y eólica y a seguir usando gas y carbón más allá de 2038.

Además, en línea con posturas expresadas ya anteriormente, el partido, que en las encuestas de intención de voto rivaliza con la Unión Democristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, reiteró su promesa de reactivar la energía nuclear.

«Hay que reevaluar políticamente la energía nuclear y reactivarla tecnológicamente: como parte de ello debe haber una moratoria para la reconstrucción de centrales nucleares desconectadas, una reparación y reactivación de instalaciones existentes, un alargamiento de la vida útil y un examen de la idoneidad de los tipos modernos de reactor», se destaca en el documento. EFE

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