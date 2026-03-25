Un 59 % de estadounidenses cree que atacar Irán fue un error, según una encuesta

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Washington, 25 mar (EFE).- Una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada este miércoles revela que la mayoría de los estadounidenses, un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En concreto, el 61% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al 37 % que la aprueba, y el 59% opina que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al recurrir la fuerza militar, mientras que el 38 % opina que hizo lo correcto.

Además, el sondeo refleja que hay casi el doble de personas que opinan que los ataques no están yendo bien, el 45 %, frente a las que creen que está funcionando extremadamente bien o muy bien, el 25%.

Eso sí, la desaprobación a la intervención en Irán parece condicionada por la ideología de los encuestados.

Los demócratas y los independientes con inclinación demócrata desaprueban de manera aplastante (el 90 %) la gestión de Trump y el 88 % de ellos afirma que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al atacar a Irán.

En cambio, siete de cada diez (el 69 %) republicanos y simpatizantes republicanos están a favor de la intervención en el conflicto y también creen que Estados Unidos tomó la decisión correcta (el 71% opina así).

Respecto a la duración de la guerra, una de las grandes incógnitas que rodea a la operación militar estadounidense en Irán, la mayoría de los consultados, el 54%, cree que durará al menos seis meses más, mientras que el 35% espera que dure entre uno y seis meses más y el 8% cree que terminará en menos de un mes.

La encuesta se realizó entre los días 16 y 22 de marzo, es decir cuando el conflicto estaba en su tercera semana, y los ciudadanos estaban empezando a notar las consecuencias por el aumento del precio del petróleo.

El sondeo se realizó entre 3.524 adultos estadounidenses que forman parte del panel de tendencias estadounidenses del Pew Research Center y con un margen de error de más o menos 1,8 puntos porcentuales. EFE

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