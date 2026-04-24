Un 80 % de los refugios de desplazados en Gaza están infestados de plagas, alerta la OMS

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Ginebra, 24 abr (EFE).- Un 80 % de los lugares donde se refugian los desplazados en Gaza tras más de tres años de conflicto registran una presencia frecuente de roedores y plagas, algo que pone en riesgo la salud de 1,45 millones de personas, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esos lugares son frecuentes los casos de infecciones cutáneas y erupciones por sarna, piojos y chinches, destacó en rueda de prensa la representante de la OMS en los Territorios Palestinos desde principios de este año, Reinhilde Van de Weert.

«Según nuestros colaboradores en materia sanitaria, se han registrado más de 70.000 casos de infecciones por roedores y parásitos externos en lo que va de 2026», subrayó la experta, quien afirmó que la situación sanitaria en la Franja sigue estando lejos de la normalidad tras más de medio año de alto el fuego. EFE

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