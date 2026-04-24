Un 80 % de los refugios de desplazados en Gaza están infestados de plagas, alerta la OMS

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Ginebra, 24 abr (EFE).- Un 80 % de los lugares donde se refugian los desplazados en Gaza tras más de tres años de conflicto registran una presencia frecuente de roedores y plagas, algo que pone en riesgo la salud de 1,45 millones de personas, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En esos lugares son frecuentes los casos de infecciones cutáneas y erupciones por sarna, piojos y chinches, destacó en rueda de prensa la representante de la OMS en los Territorios Palestinos desde principios de este año, Reinhilde Van de Weert.

«Según nuestros colaboradores en materia sanitaria, se han registrado más de 70.000 casos de infecciones por roedores y parásitos externos en lo que va de 2026», subrayó la experta, quien afirmó que la situación sanitaria en la Franja sigue estando lejos de la normalidad tras más de medio año de alto el fuego.

Los datos, afirmó la representante de OMS, «son por desgracia la consecuencia previsible en un entorno de vida colapsado».

También denunció que la OMS no ha podido llevar a cabo evacuaciones de más heridos fuera de Gaza desde que el 6 de octubre muriera en un ataque israelí un conductor contratado por la organización en la Franja.

«Que alguien haya muerto bajo mi supervisión fue algo extremadamente difícil de procesar y gestionar», reconoció Van de Weerdt, quien recordó que desde octubre de 2023, en colaboración con el Ministerio de Salud gazatí, se había evacuado a más de 11.000 pacientes, entre ellos 6.000 niños.

La experta recordó igualmente que según recientes estimaciones de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, los daños causados por el conflicto al sector sanitario de Gaza se estiman en 1.400 millones de dólares.

«Más de 1.800 instalaciones sanitarias están parcial o totalmente destruidas, desde grandes hospitales como el Al Shifa en la capital hasta centros de atención primara más pequeños, clínicas, farmacias y laboratorios», subrayó.

A más largo plazo, se estima que la recuperación del sector sanitario costará 10.000 millones de dólares, incluyendo la gestión de personas que han sufrido parálisis por heridas de bala, amputaciones, o las afectadas por dolencias mentales consecuencia del conflicto.

«Nada te prepara para la magnitud de la destrucción, puedes leer los informes, estudiar las cifras, pero estar en las calles, en medio de interminables montones de escombros de varios metros de altura, es algo completamente distinto», señaló al relatar su primera visita a Gaza como representante de OMS. EFE

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