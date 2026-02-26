Un año de cárcel en Francia para la iraní que Teherán quiere canjear por dos franceses

2 minutos

París, 26 feb (EFE).- El Tribunal Correccional de París condenó este jueves a un año de prisión en firme a la joven iraní Mahdieh Esfandiari, acusada de apología del terrorismo por una campaña de apoyo en línea de las masacres de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

Esta decisión podría allanar el canje deseado por las autoridades iraníes: Esfandiari a cambio de la pareja de profesores franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados por espionaje y que, tras pasar más de tres años en la cárcel en Irán, están actualmente bloqueados en la Embajada francesa en ese país.

Esfandiari, de 39 años y llegada a Francia en 2018, también fue condenada por el Tribunal a una orden que la impide volver al país europeo, una vez haya cumplido su pena.

La iraní, no obstante, ya ha pasado ocho meses en prisión provisional mientras aguardaba la celebración del juicio contra ella y otras cuatro personas, entre ellos Alain Soral, un conocido activista y ensayista de ultraderecha.

Durante el proceso, la Fiscalía había pedido cuatro años de prisión, uno de ellos en firme, además de la prohibición definitiva de entrada en Francia.

Asimismo, la acusación pública había estimado que no había necesidad de encarcelar de nuevo a Esfandiari, teniendo en cuenta sus ochos meses de provisional (desde octubre de 2025 estaba en libertad bajo control judicial).

A la iraní la Justicia francesa le reprochó haber ocupado una posición central en la organización de la campaña que llevó a cabo la organización llamada Eje de la Resistencia en redes sociales y en la web Igualdad y Reconciliación de Soral, de apoyo y justificación del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Ha sido condenada, entre otras cosas, por haber dicho de esa acción que «hizo feliz a miles de millones de personas en el mundo». EFE

atc/ngp/psh