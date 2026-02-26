Un arrestado por agredir a policías en una multitudinaria batalla de nieve en Nueva York

2 minutos

Nueva York, 26 feb (EFE).- La Policía de Nueva York arrestó este jueves a un joven de 27 años por «agredir a agentes» en una batalla de bolas de nieve que se celebró esta semana en la Gran Manzana después de una nevada histórica.

«Esta mañana, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a Gusmane Coulibaly, de 27 años, por agredir a nuestros agentes a principios de esta semana en el parque Washington Square. Coulibaly había sido arrestado hace menos de tres semanas por un intento de robo en el sistema de transporte público», afirmó en X el NYPD junto con una foto en la que se ve al joven afroamericano con una gran cantidad de nieve en las manos.

La policía dijo que aún busca a otras tres personas relacionadas con el incidente, que se viralizó en internet.

El lunes, tras una nevada de más de 24 horas en lo que fue el temporal más intenso desde 2016 para Nueva York, cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico parque Washington Square para participar en una batalla de bolas de nieve, algo que suele ser común después de una gran nevada.

En los vídeos difundidos en redes se puede ver cómo dos oficiales de la policía de Nueva York aparecen en la gran pelea de bolas y son atacados por una muchedumbre -entre ellos muchos adultos- con bolas de nieve. En respuesta, los policías optaron por empujar a varios de los atacantes.

El NYPD informó de que los dos agentes que aparecen en el vídeo viral resultaron heridos en la cara y el cuello y fueron atendidos en un hospital por un hematoma en un ojo y dolor de cabeza.

Otros vídeos muestran situaciones similares después de que llegaran refuerzos al lugar.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Nueva York publicó imágenes de cuatro personas buscadas en relación con el incidente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió el martes que se «trate con respeto» a la policía de la ciudad después de que se viralizaran vídeos del incidente.

«He visto vídeos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en el parque Washington Square», escribió en sus redes el alcalde progresista, quien explicó que los agentes «han estado trabajando durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros». EFE

(foto)