Un ataque con dron contra empresa de EEUU provoca un incendio en un yacimiento en Irak

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Bagdad, 4 abr (EFE).- Un ataque con dron de origen desconocido que tuvo como objetivo este sábado las oficinas de una empresa estadounidense dentro del yacimiento petrolífero de Majnoon, en el sur de Irak, provocó un incendio, que poco después fue controlado sin causar víctimas.

Así lo informó a EFE una fuente de seguridad -que pidió el anonimato- de la ciudad de Basora, donde se encuentra el yacimiento, que afirmó que el objetivo de este ataque fue la empresa de servicios KBR, que se ubica en el interior de dicho yacimiento.

La acción provocó «daños materiales y un incendio en el lugar», el cual fue controlado sin que se registraran víctimas, según el informante.

La provincia iraquí de Basora es el corazón de la industria petrolera del país, ya que representa la gran mayoría de sus exportaciones de crudo.

Este ataque, que nadie ha reivindicado, representa el incidente más reciente en una creciente campaña de ataques aéreos en toda la región que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán.

Varias milicias proiraníes integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), como Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak.EFE

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