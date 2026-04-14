Un ataque con dron mata a una mujer en Rusia

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Un ataque con drones mató a una mujer en el oeste de Rusia, a unos 350 km al sur de Moscú, anunció este martes el gobernador de la región de Lípetsk.

La ciudad de «Ielets fue golpeada por un ataque con dron (…). Una mujer murió» cuando estaba en una casa, escribió el gobernador Igor Artamonov en la red Telegram. Otras cinco personas resultaron heridas, añadió.

Rusia y Ucrania reanudaron sus ataques con drones el lunes de madrugada cuando expiró la breve tregua decretada para la Pascua Ortodoxa, durante la cual ambos beligerantes se acusaron de violar el alto el fuego.

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