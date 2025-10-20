Un ataque con drones deja dos muertos en la región rusa de Bélgorod

Un ataque con drones dejó dos muertos y un herido en la región rusa de Bélgorod, anunció la madrugada del lunes el gobernador de ese territorio fronterizo con Ucrania.

«Dos civiles murieron en el pueblo de Yasnye Zori cuando un dron arrojó explosivos contra una empresa agrícola. Un hombre y una mujer murieron de las heridas», indicó en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. Agregó que un civil resultó herido.

Desde el inicio de su ofensiva hace tres años y medio, Rusia lanza drones y misiles casi a diario contra Ucrania, que suele responder con ataques en territorio ruso, sobre todo contra sus infraestructuras energéticas.

Los ataques ocurren luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reuniera el viernes con su par estadounidense, Donald Trump, en busca de misiles Tomahawk de largo alcance, capaces de atacar más profundamente en Rusia.

Pero Zelenski no logró su cometido porque Trump lo instó más bien a buscar un acuerdo con Rusia.

