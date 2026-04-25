Un ataque destruye un tramo de la Vía Panamericana en el suroeste de Colombia

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Cajibío (Colombia), 25 abr (EFE).- Un ataque con explosivos destruyó este sábado un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del suroeste de Colombia, sin que se haya informado de momento de muertos o heridos.

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

«Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades», manifestó en su cuenta de X el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región. EFE

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