Un ataque iraní con munición de racimo deja un herido en el centro de Israel

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Redacción internacional, 4 abr (EFE).- Una persona resultó herida tras el ataque con un misil balístico iraní que descargó munición de racimo en el centro de Israel informaron en la madrugada de este sábado, medios israelíes.

El servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) informó que «un hombre de 79 años fue herido al ser alcanzado por el impacto de restos que trasladó la onda expansiva de un misil con munición de racimo en Kiryat Ata, cerca de Haifa».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) identificaron el ataque y emitieron una alerta con la instrucción de «ingresar a espacios protegidos», mientras que «los sistemas de defensa operaban para interceptar la amenaza».

El Canal 12 de Israel reportó que por la emergencia «se recibieron llamadas desde 17 lugares donde se produjeron los impactos. Entre las ciudades que se recibieron informes de daños se encontraban Tel Aviv, Bnei Brak, Givatayim, Givat Shmuel, Petah Tikva y Rosh HaAyin».

«Se trató de un misil fragmentado que afectó a seis ciudades diferentes, ocasionado un incendio en un piso en Rosh HaAyin, daños en un edificio en Petah Tikva, destrozos también en Tel Aviv», según el sitio web de noticias Ynet. EFE

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