Un ataque ruso deja tres muertos en el sur de Urcania

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Tres personas, entre ellas un niño de dos años, murieron en un ataque ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, que también dejó sin electricidad a miles de residentes, informaron las autoridades este lunes.

Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania hace cuatro años, desatando el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú lanza drones y misiles contra Ucrania casi a diario.

El ataque del lunes dejó un enorme boquete en un edificio residencial que se incendió, informaron los equipos de emergencia y periodistas de AFP en el lugar.

«Trágicamente, se ha informado de la muerte de tres personas en este ataque, incluido un niño de apenas dos años. Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos», escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en redes sociales, añadiendo que 16 personas habían resultado heridas.

Según DTEK, la mayor empresa energética privada del país, más de 16.000 personas se quedaron sin electricidad tras el ataque.

En total, Rusia lanzó más de 140 drones durante la noche, según Zelenski, que alcanzaron instalaciones energéticas en las regiones de Cherníhiv, Sumy, Járkov y Dnipró.

En Rusia, un ataque ucraniano con drones en Novorosíisk hirió a ocho personas, entre ellas dos niños, informó en redes sociales el gobernador regional, Veniamín Kondrátiev.

Las autoridades publicaron un vídeo de un edificio residencial dañado, con los pisos superiores ennegrecidos y las ventanas y balcones destrozados.

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