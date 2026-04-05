Un autor de ‘best seller’ de autoayuda se suma a la contienda presidencial en Brasil

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Río de Janeiro, 5 abr (EFE).- El partido de centro Avante anunció este domingo la precandidatura de Augusto Cury, quien se une a la contienda presidencial en Brasil liderada por el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, y por Flávio Bolsonaro, el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Autor de éxitos de autoayuda en ventas como ‘El vendedor de sueños’ y referente en inteligencia emocional, el siquiatra y escritor busca «fortalecer el equilibrio emocional, la educación y la gestión humanizada en Brasil», según el comunicado divulgado por la formación.

De acuerdo con Avante, Cury tiene una fuerte conexión con la sociedad y la capacidad de dialogar con diferentes sectores, «proponiendo una política más humana y equilibrada, enfocada en el bienestar de la población».

El escritor de decenas de libros de autoayuda traducidos en más de 90 países, con millones de ejemplares vendidos, es además considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes en temas de salud mental y formación de líderes, añade la nota.

Su trayectoria profesional está marcada por la defensa de la educación de calidad y por la promoción del equilibrio emocional como herramienta para enfrentar los desafíos sociales y económicos del país.

Los comicios del próximo 4 de octubre en Brasil tendrán un escenario tan polarizado y reñido como el de 2018, con el líder progresista buscando su cuarto mandato y Flávio Bolsonaro.

Lula y el hijo su antecesor están en un empate técnico, con entre el 35 % y 40 % de las preferencias para ambos, y un empate técnico en caso de una segunda vuelta, según los últimos sondeos.

Para las presidenciales también ya anunció su nombre el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, del centroderechista Partido Social Democrático, que renunció a su cargo para ir a la contienda. EFE

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