Un avión con 36 personas se estrella contra la maleza en Kenia sin causar víctimas

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Nairobi, 24 abr (EFE).- Un avión con 32 pasajeros y cuatro tripulantes se salió este viernes de la pista en un aeródromo del noreste de Kenia y se estrelló contra la maleza, sin que el accidente causara ninguna víctima, informaron las autoridades aeroportuarias.

El aparato, un avión del fabricante brasileño Embraer de la aerolínea BB Air, se vio implicado esta mañana en «una salida de pista en el aeródromo de Mandera», informó la Autoridad Aeroportuaria de Kenia (KAA) en un comunicado.

La aeronave, que procedía de la capital, Nairobi, se detuvo junto al perímetro de la pista tras impactar contra la maleza aledaña, según imágenes del accidente publicadas por medios locales.

«Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de forma segura y se les brindó apoyo en tierra de inmediato. No se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación», subrayó la KAA.

Los equipos de respuesta de emergencia estacionados en el aeródromo de Mandera, ciudad próxima a la frontera con Somalia y Etiopía, actuaron con rapidez para evacuar a los pasajeros atrapados en el interior del avión.

El regulador aeroportuario reafirmó su «firme compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad y excelencia operativa en todas sus instalaciones».

En declaraciones recogidas por medios locales, la pasajera Saadia Hassan se declaró «todavía en conmoción» tras escuchar un «sonido fuerte» durante el accidente.

El comandante de la Policía del condado homónimo de Mandera, Robinson Ndiwa, aseguró que «el avión sufrió graves daños» y adelantó que las «agencias relevantes» investigarán la causa del suceso.

El aeródromo de Mandera se utiliza principalmente para vuelos humanitarios que suministran ayuda a los campos de refugiados que acogen a somalíes desplazados, así como para servicios chárter de funcionarios del Gobierno keniano y viajeros de negocios. EFE

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