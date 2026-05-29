Un barco turístico con 110 personas a bordo se hunde frente a la costa turca, sin víctimas

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Estambul, 29 may (EFE).- Un barco de paseo turístico con 110 personas a bordo se hundió este viernes frente a las costas de la provincia de Mugla, en Turquía occidental, sin que haya que lamentar víctimas ya que todos los pasajeros pudieron ser evacuados sin sufrir daños, informa la prensa local.

La nave, una recreación de un barco histórico con tres mástiles, como son habituales en la industria turística turca, empezó a llenarse de agua por causas aún desconocidas y se fue hundiendo cerca de la costa, con mar en calma.

Otros barcos turísticos de la misma empresa, así como embarcaciones privadas cercanas, empezaron de inmediato a sacar a los pasajeros del barco y llevarlos sanos y salvos a la cercana orilla, asegura el diario turco Hürriyet.

La guardia costera turca ha acudido al lugar para ayudar con la evacuación y para investigar las causas del accidente, añade el rotativo.

El incidente tuvo lugar sobre las 15:45 (12:45 GMT) ante una cala conocida como Akvarium Koyu (Bahía Acuario), situada cerca de la ciudad costera de Marmaris, un popular destino turístico turco. EFE

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