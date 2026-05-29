The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un barco turístico con 110 personas a bordo se hunde frente a la costa turca, sin víctimas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estambul, 29 may (EFE).- Un barco de paseo turístico con 110 personas a bordo se hundió este viernes frente a las costas de la provincia de Mugla, en Turquía occidental, sin que haya que lamentar víctimas ya que todos los pasajeros pudieron ser evacuados sin sufrir daños, informa la prensa local.

La nave, una recreación de un barco histórico con tres mástiles, como son habituales en la industria turística turca, empezó a llenarse de agua por causas aún desconocidas y se fue hundiendo cerca de la costa, con mar en calma.

Otros barcos turísticos de la misma empresa, así como embarcaciones privadas cercanas, empezaron de inmediato a sacar a los pasajeros del barco y llevarlos sanos y salvos a la cercana orilla, asegura el diario turco Hürriyet.

La guardia costera turca ha acudido al lugar para ayudar con la evacuación y para investigar las causas del accidente, añade el rotativo.

El incidente tuvo lugar sobre las 15:45 (12:45 GMT) ante una cala conocida como Akvarium Koyu (Bahía Acuario), situada cerca de la ciudad costera de Marmaris, un popular destino turístico turco. EFE

iut/wr/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR