Un bombardeo ruso mata a tres personas en la ciudad natal del presidente ucraniano

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Un ataque ruso mató el martes a tres personas e hirió al menos a 19 en la ciudad central de Krivói Rog, la ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski, informaron las autoridades locales.

La ciudad, a unos 80 kilómetros de la línea de combate, ha sido atacada con frecuencia por Moscú desde la invasión de febrero de 2022.

«Una instalación de infraestructura civil fue alcanzada. Lamentablemente, tres personas murieron», indicó en Telegram Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de la ciudad.

Agregó que 19 personas resultaron heridas, «cinco de ellas de gravedad».

El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, publicó una foto del sitio del ataque con escombros humeantes y el armazón carbonizado de un edificio destruido.

La fuerza aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó 135 drones por la noche, de los cuales 118 fueron derribados.

Rusia ha castigado a Ucrania casi a diario con ataques de drones y misiles desde el inicio de la invasión.

Ucrania también ha intensificado sus ataques, que califica como represalia por los bombardeos rusos, alcanzando con frecuencia sitios militares y plantas petroleras rusos, para golpear la principal fuente de ingresos de Moscú.

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