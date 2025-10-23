Un brote de gripe aviar obliga a sacrificar unos 150.000 animales en Alemania

Berlín, 23 oct (EFE).- Un brote de gripe aviar en Alemania ha obligado al sacrificio de unos 150.000 animales y que varios estados federados germanos tomen medidas para contrarrestar la propagación de la enfermedad que causa el virus H5N1.

El Ejecutivo del oriental estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste germano, informó que allí dos explotaciones que sumaban 148.000 aves se habían visto afectadas por el brote, y sus animales fueron sacrificados, según recogió el diario ‘Die Welt’.

La medida se produjo después de que el Instituto Friedrich Loeffler, órgano de investigación para la protección de los animales del Gobierno alemán, constatara la presencia de la gripe aviar en ambas explotaciones.

«En vista de que la situación es dinámica, se pide prudencia para evitar en la medida de lo posible una mayor propagación. También se debe considerar el sacrificio prematuro. Esto es aún más importante si no es posible alojar a los animales en un lugar protegido», dijo el martes el ministro de agricultura de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus.

Este jueves, el Gobierno del también oriental estado federado de Brandeburgo, que envuelve a Berlín, hizo un llamamiento para que los operadores turísticos que ofrecen servicios de observación de pájaros se abstengan de organizar excursiones u otro tipo de ofertas que puedan llevar a la propagación de la enfermedad.

La situación causada por la gripe aviar en Alemania preocupa especialmente en el estado federado de Baja-Sajonia, en el noroeste germano y donde se encuentran unos dos tercios de la población avícola que explota Alemania.

Desde la Asociación de la Industria Avícola de Baja Sajonia, donde se estima se explotan a unos 106 millones de aves, han subrayado en un comunicado que mantener las aves en el interior de los gallineros «puede salvar la vida de millones de animales».

Por eso, su presidente, Friedrich-Otto Ripke, pidió a las autoridades que se ordene como obligatorio mantener a las aves dentro de esos gallineros. EFE

