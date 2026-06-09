Un candidato a vacuna para la fiebre de Lassa ofrece resultados prometedores en humanos

3 minutos

Redacción Ciencia, 9 jun (EFE).- El primer ensayo clínico preliminar de una vacuna experimental contra la fiebre de Lassa tuvo resultados prometedores para este fármaco, que incluye también la inmunización de la rabia y puede liofilizase, lo que facilita su distribución en zonas donde mantener la cadena de frío puede ser complicado.

El ensayo realizado con 54 personas indica que la vacuna es segura e induce respuestas inmunitarias contra el virus de la rabia y el de Lassa; frente a este último no existe a día de hoy ninguna vacuna.

La fiebre de Lassa es una enfermedad vírica aguda y endémica en algunos países de África Occidental que afecta a unas 300.000 personas al año, de las que unas 5.000 mueren, y es especialmente peligrosa durante el embarazo.

La Universidad de Maryland (EE. UU.) encabezó el ensayo clínico, cuyos resultados sobre la nueva vacuna experimental combinada contra la fiebre de Lassa y la rabia se publican en Nature Medicine.

Las regiones en las que la fiebre de Lassa es habitual, como algunas zonas de África Occidental y Subsahariana, también registran una elevada incidencia de rabia, con miles de muertes al año, una enfermedad que casi siempre resulta mortal una vez que se desarrollan los síntomas.

En el ensayo realizado en EE. UU., los voluntarios sanos fueron asignados aleatoriamente para recibir diferentes dosis de la vacuna en fase de investigación, LASSARAB, con un adyuvante, o una vacuna antirrábica autorizada como grupo de control.

Los participantes recibieron dos dosis con 28 días de diferencia y se estudiaron las respuestas inmunitarias durante los 61 días posteriores para realizar un análisis provisional.

El candidato vacunal “fue seguro, sin que se notificaran acontecimientos adversos graves tras la vacunación” e “indujo respuestas de anticuerpos rápidas y sólidas contra los virus de Lassa y de la rabia, en comparación con el grupo de control, que solo indujo una respuesta inmunitaria contra el virus de la rabia”, informó la universidad.

Tanto la seguridad como las repuestas inmunitarias se seguirán estudiando hasta 394 días después de la vacunación, pues el ensayo clínico aún sigue su curso.

Si los resultados revelan que las respuestas inmunitarias se mantienen elevadas, los investigadores pasarán a ensayos clínicos más avanzados.

Esta vacuna está diseñada para proteger contra dos virus, lo que “podría reducir la necesidad de campañas de vacunación separadas y agilizar la distribución en entornos donde el acceso es limitado”, según el investigador Justin Ortiz, de la Universidad de Maryland y uno de los firmantes del artículo.

Además, puede liofilizarse para su almacenamiento, lo que permite su distribución a zonas del mundo en las que puede resultar difícil mantener la cadena de frío, cuando el cambio climático está provocando que la fiebre de Lassa se extienda más allá de su área de origen.

Esa capacidad de extenderse “pone en riesgo a unos 700 millones de personas en todo el mundo», en palabras de Mark Gladwin, otro de los firmantes.

Para 2070, el número de países de África que desarrollarán condiciones ecológicas propicias para la propagación del virus de Lassa “podría aumentar drásticamente, por lo que se necesita urgentemente una vacuna para prevenir esta infección mortal”, destacó Gladwin. EFE

cr/icn