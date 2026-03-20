Un cementerio de «marginados» en Polonia revela extraños enterramientos en el siglo XVII

3 minutos

Cracovia (Polonia), 20 mar (EFE).- Las excavaciones de un equipo de arqueólogos en un cementerio polaco del siglo XVII han sacado a la luz prácticas funerarias atípicas, como enterramientos con candados en los pies u hoces en el cuello que tenían como meta evitar que los muertos abandonaran sus tumbas.

Según informa este viernes la agencia Pap, el yacimiento es objeto de una investigación dirigida por el profesor Dariusz Poliński de la Universidad Nicolás Copérnico de Polonia en la localidad de Dąbrowa Chełmińska (sur), donde se han hallado 101 tumbas que forman una «necrópolis de marginados», como la describe el arqueólogo.

Las extrañas características de muchos de los enterramientos investigados, según el académico, indican la presencia de «rituales atípicos destinados a evitar que los difuntos regresen de entre los muertos» e «ilustran el profundo temor de la sociedad del siglo XVII hacia lo sobrenatural», un ámbito con el que a menudo se asociaban determinadas enfermedades, deformidades o epidemias.

El equipo investigador cree que se trata del mayor cementerio de toda Polonia dedicado a «marginados», o personas que en vida fueron consideradas peligrosas, malditas o indignas de tener su sepultura en una necrópolis normal.

Los hallazgos incluyen restos de individuos enterrados con hoces en el cuello, candados en los pies o piedras pesadas colocadas sobre sus cuerpos para inmovilizarlos.

Muchos de estos fallecidos padecían, según se ha determinado, enfermedades físicas o deformidades, como tumores o sífilis, que, según Poliński, en aquella época generaban temor y «sospechas de fuerzas malignas o demoníacas».

El estudio interdisciplinario busca comprender cómo las sociedades de entonces gestionaban el miedo a lo desconocido mediante el aislamiento y la estigmatización incluso después de la muerte.

Por ejemplo, los restos bautizados por los investigadores como pertenecientes a «Zosia la vampira», corresponden a una joven enterrada con una hoz sobre el cuello y un candado en el dedo del pie, mientras que los análisis han revelado que sufría un hemangioma en el esternón que pudo causarle una deformidad física visible y provocar el rechazo social.

Otro caso notable es el de una mujer con un aneurisma cuyos síntomas, como ataques de ira o convulsiones, podrían haber sido confundidos con una posesión demoníaca.

«El siglo XVII fue un período muy duro, la gente desconocía las causas de las enfermedades y buscaba causas o culpables para protegerse de los peligros», declaró a Pap el arqueólogo.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas publicaciones sobre estos entierros en los próximos meses. EFE

mag/rz/llb