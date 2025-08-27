Un civil muerto y un herido tras ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod
Moscú, 27 ago (EFE).- Un civil ruso murió y otro resultó herido este miércoles tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
«A consecuencia de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania murió un civil, el segundo resultó herido», escribió en Telegram.
Según Gladkov, el incidente tuvo lugar en la localidad de Dvuluchnoe del distrito Valuiski, donde un dron FPV atacó un automóvil.
«Un hombre murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas», dijo el gobernador, que expresó condolencias a los familiares y allegados de la víctima.
Añadió que el conductor del automóvil herido logró llegar por sus propios medios al hospital regional, donde recibió la atención médica necesaria para sus lesiones en la mano derecha.
La región fronteriza rusa de Bélgorod ha sido, junto con Kursk -parcialmente ocupada durante casi medio año por el Ejército ucraniano-, la más castigada durante la guerra en Ucrania y a diario es objeto de ataques de la artillería y los drones ucranianos. EFE
