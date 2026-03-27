Un congresista de EE.UU. pide a Sarah Ferguson que testifique por sus vínculos con Epstein

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Londres, 27 mar (EFE).- Un congresista estadounidense ha solicitado formalmente a Sarah Ferguson, excuñada del rey británico Carlos III, que testifique ante un comité del Congreso por sus «estrechos vínculos personales y empresariales» con el fallecido financiero y pederasta Jeffrey Epstein, según una carta a la que tuvo acceso la BBC.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió a la antigua duquesa de York -hace años divorciada del expríncipe Andrés- que coopere con la investigación sobre la red de Epstein, fallecido en una prisión neoyorquina en 2019 cuando esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

En la misiva, difundida por la emisora, le reclama, además, que aporte cualquier información sobre la posible implicación de su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor, quien ha negado haber cometido irregularidades.

El expríncipe Andrés es investigado en el Reino Unido por la supuesta transmisión de información confidencial del Gobierno británico a Epstein. En 2022, Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial con la ya fallecida Virginia Giuffre para evitar un juicio civil por abuso sexual cuando ella era menor, en una relación que habría sido facilitada por el pederasta.

La carta, enviada el jueves y con plazo de respuesta hasta el 9 de abril, constituye la petición más directa hasta ahora para que Ferguson declare en este polémico caso, si bien no existe un mecanismo legal que la obligue a hacerlo desde el Reino Unido.

«Mientras el comité busca justicia para las víctimas de la empresa criminal del señor Epstein y transparencia para el público estadounidense, solicito respetuosamente su cooperación con la investigación», escribió Subramanyam.

El congresista alude en la carta a documentos divulgados este año por el Departamento de Justicia que revelan la magnitud de la relación de la exduquesa con el empresario.

Entre ellos, menciona un correo electrónico atribuido a una ‘Sarah’ en el que, tras la condena de Epstein en 2008 por solicitar prostitución de una menor, le describe como «una leyenda» y añade: «Estoy a tu servicio. Simplemente, cásate conmigo».

La carta también hace referencia a otros mensajes que sugieren que Ferguson solicitó ayuda financiera directamente al millonario, al que en 2009 describió como «el hermano que siempre he deseado».

Tras conocerse el alcance de su relación con Epstein a través de los archivos divulgados en EE.UU., la exduquesa, de 66 años, ha perdido sus patronazgos benéficos y esta semana la ciudad de York le retiró oficialmente su título honorífico.

Por su parte, Andrés fue despojado de sus títulos el pasado octubre por su hermano, el rey Carlos III, quien además le obligó a abandonar la mansión real que ocupaba en Windsor (a unos 40 km de Londres) para trasladarse a una propiedad privada del soberano en el condado inglés de Norfolk. EFE

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