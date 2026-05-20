Un congresista republicano que desafió a Trump es derrotado en las primarias de Kentucky

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó el martes su control sobre el Partido Republicano cuando los votantes de Kentucky expulsaron a uno de los pocos legisladores conservadores dispuesto a desafiarlo abiertamente.

La derrota del congresista Thomas Massie en las primarias de Kentucky, anunciada por cadenas de noticias como NBC y CNN, representó otra victoria en la campaña de Trump para castigar a la disidencia republicana.

Varios estados celebraron primarias el martes para elegir a los candidatos para las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero la contienda más destacada fue la de Kentucky.

La derrota de Massie se produjo tras meses de ataques de Trump y más de 32 millones de dólares en gastos de publicidad.

También hubo una inusual aparición en campaña del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en nombre del retador Ed Gallrein, que venció a Massie.

«Decidieron comprar el escaño», dijo Massie a sus partidarios al reconocer su derrota. «Usaron muchas artimañas sucias, pero nosotros nos mantuvimos firmes».

Massie, un congresista con siete mandatos, ha sido uno de los mayores críticos internos del presidente.

La contienda era vista como una prueba sobre el respaldo entre los votantes republicanos a Trump pese a la guerra en Irán, la inflación y la caída de sus índices de aprobación a nivel nacional. Y, en especial, de si todavía hay espacio en el partido para legisladores dispuestos a distanciarse de él.

Massie enfureció a Trump al oponerse a las acciones militares de Estados Unidos en Irán y Venezuela, y criticar la ayuda a Israel. También impulsó la publicación de documentos relacionados con el delincuente sexual multimillonario Jeffrey Epstein.

Trump ha pasado meses atacando al declarado libertario de 55 años, calificándolo de «idiota» desleal, «chiflado» y «gran sinvergüenza».

Luego de que las cadenas anunciaron los resultados, Trump dijo a los periodistas que Massie «era un tipo malo» y que «merecía perder».

ft/mlm/jgc/jm/cr