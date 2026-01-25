Un convoy humanitario de la ONU llega a ciudad kurda de Kobane, en Siria

afp_tickers

4 minutos

El ejército sirio abrió un corredor humanitario hacia Kobane, una ciudad de mayoría kurda llena de desplazados por los recientes enfrentamientos, adonde llegó este domingo un primer convoy de la ONU para dar una «ayuda vital» a los civiles afectados.

Esta ayuda llega después de que el gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, prorrogaran el sábado un acuerdo de cese al fuego por 15 días, tras la tregua declarada esta semana después de que esta minoría aceptara ceder el control de grandes extensiones de territorio.

El ejército sirio anunció que abrió un corredor humanitario hacia Kobane, una ciudad en la frontera con Turquía también conocida como Ain al Arab en árabe, y que fue un símbolo de la victoria de los combatientes kurdos contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante la guerra civil.

A principios de esta semana, los residentes de Kobane, dijeron a AFP que carecían de alimentos, agua y electricidad, y que el enclave estaba repleto de personas que huyeron del avance del ejército sirio.

La portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR en Siria, Celine Schmitt, declaró a AFP que «el convoy llegó».

La ONU dijo que este envío fue coordinado con el gobierno sirio, dirigido por Ahmed al Sharaa, quien intenta imponer su autoridad en todo el territorio tras el derrocamiento de Bashar al Asad a finales de 2024.

Al Sharaa, un líder islamista, llegó a la presidencia tras encabezar la ofensiva de una coalición de insurgencias que obligó a Asad a huir, después de más de 13 años de guerra civil.

– «Catástrofe» –

Gonzalo Vargas Llosa, representante de ACNUR en Siria, dijo en X que «gracias a la cooperación con el gobierno sirio (…) un convoy de 24 camiones con alimentos básicos, artículos de primera necesidad y diésel» partió hacia Kobane «para entregar ayuda vital y de invierno a los civiles afectados por las hostilidades».

El ejército sirio informó en un comunicado este domingo que está abriendo dos corredores, uno hacia Kobane y otro en la provincia de Hasaké, para permitir «la entrada de ayuda».

Las Fuerzas Democráticas Sirias perdieron grandes territorios frente a las fuerzas gubernamentales durante semanas de enfrentamientos y ahora están restringidas a las zonas de mayoría kurda en el noreste y a Kobane, en el norte.

La ciudad está rodeada por la frontera turca, al norte, y por las fuerzas gubernamentales por todos los lados. Se encuentra a unos 200 kilómetros del bastión kurdo en el noreste de Siria.

Kobane, que las fuerzas kurdas liberaron de un largo asedio del grupo yihadista EI en 2015, se convirtió en un símbolo de su primera gran victoria contra estos islamistas radicales que lograron controlar grandes extensiones del territorio sirio durante la guerra civil.

El Gobierno sirio y las fuerzas kurdas acordaron el sábado prorrogar su tregua con el objetivo de apoyar el traslado a cargo de Estados Unidos de prisioneros del EI de Siria a Irak, un proceso que empezó esta semana.

El ejército estadounidense ya adelantó que busca transferir a Irak hasta 7.000 detenidos por sospecha de pertenecer al EI.

Las autoridades en Damasco exigen la disolución de las FDS, al tiempo que Estados Unidos estima que su misión inicial, combatir a los yihadistas del EI, ya no tiene razón de existir.

La tregua entre Damasco y las FDS forma parte de un acuerdo más amplio que pretende integrar las instituciones civiles y militares kurdas al Estado central sirio.

El acuerdo, para el cual los kurdos deben presentar un plan de implementación, supone un drástico golpe a las esperanzas de autonomía de esta minoría, que había establecido una zona autónoma en el norte y noreste del territorio sirio.

El partido prokurdo DEM de Turquía afirmó el sábado que la situación en Kobane pasó de ser una crisis a convertirse en una «catástrofe mortal», una declaración emitida después del envío de una delegación de esta formación a la ciudad.

bur-nad/rh/dcp/an/mb/ahg/an