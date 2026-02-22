Un defensa brasileño critica que pongan «a una mujer como árbitra» y luego se disculpa

2 minutos

São Paulo, 21 feb (EFE).- El defensa brasileño Gustavo Marques, del Red Bull Bragantino, criticó este sábado que pongan a mujeres a arbitrar partidos grandes y minutos después pidió perdón públicamente, tras caer eliminado en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

«Primero, quiero hablar del arbitraje. Porque no sirve de nada que juguemos contra São Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño», dijo el zaguero a TNT Sports Brasil, después de perder 1-2 en casa ante el São Paulo.

Marques fue el autor del tanto del equipo local en el minuto 72 y, tras el pitazo final, arremetió contra la árbitra del encuentro, Daiane Muniz dos Santos, por el hecho de ser mujer.

Acusó a la colegiada de «no ser honesta», de «acabar con el sueño» de llegar a las semifinales del Paulistão y de tomar decisiones equivocadas que perjudicaron a sus compañeros desde el inicio del partido.

«Creo que el São Paulo tiene todo el mérito, por la camiseta y por la tradición que tiene. Creo que ella se inclinó por ellos, porque independientemente de la situación, el Red Bull es grande, pero para ella el São Paulo fue mejor, fue más grande», expresó.

El jugador de 24 años, cedido por el Benfica portugués, arremetió también contra los organizadores del torneo por designar a una mujer para pitar el duelo.

«Creo que la Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo respeto a las mujeres del mundo. Estoy casado, tengo a mi madre. Disculpen si estoy diciendo algo contra las mujeres, pero por su nivel no creo que tenga la capacidad de arbitrar un partido de este tipo», manifestó.

Poco después, en zona mixta, Marques confesó que se disculpó personalmente ante la árbitra y pidió perdón «a todas las mujeres del mundo».

«Dije cosas que no debería haber dicho en ese momento (…) Estoy mal, triste. Mi esposa ya me ha reprendido, mi madre ya me ha reprendido. Todo ser humano se equivoca. Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres», afirmó, según declaraciones recogidas por el diario ‘Folha de São Paulo’.

Según el zaguero, la colegiada aceptó sus disculpas y le pidió que tuviera «más cuidado» con sus comentarios en el futuro.

El São Paulo, dirigido por el argentino Hernán Crespo, superó, por 1-2, al Red Bull Bragantino en el estadio Cícero de Souza Marques, en Bragança Paulista.

El paraguayo Damián Bobadilla y el brasileño Lucas Moura fueron los anotadores del Tricolor de Morumbí. EFE

