Un director español, entre los nominados en el festival del cine con IA: «Empecé jugando»

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Pol Lloberas Cardona

Cannes, 22 abr (EFE).- El director español Pedro B. Abreu, nominado en el Festival Internacional del Cine con Inteligencia Artificial (IA) de Cannes ‘WAIFF’ en la categoría «mejor primera película», explicó a EFE que sus inicios se dieron «jugando» con la IA y que «nunca habría imaginado» presentarse en un festival.

«Arrancamos haciéndola por puro placer, de ver hasta dónde podíamos llegar y contar la historia, y fue creciendo poco a poco (…) era una cosa que hice como divertimento y nunca, en mi cabeza, iba a traducirse en estar ahora en un festival presentándola», explicó.

La película nominada, ‘The Black Swan Event’ -‘El Evento del Cisne Negro’- es un cortometraje animado de poco más de seis minutos íntegramente hecho con inteligencia artificial, que relata la discusión de una pareja sobre la posible existencia de realidades paralelas mientras viajan entre ellas.

El título del corto se debe a la antigua creencia europea de que los cisnes negros no existían porque estos no fueron avistados hasta el descubrimiento de Australia, su hábitat natural, y remite al desconocimiento que los personajes tienen de su propia naturaleza.

Abreu explicó que la IA le ha permitido «ir jugando con la continuidad del relato y del discurso» con saltos entre diferentes universos paralelos, algo que «habría sido completamente inviable» rodar a nivel presupuestario.

«Me interesaba ver hasta qué punto podía jugar a que no se quedara solamente en la generación de planos o de imágenes aisladas, sino si realmente podíamos utilizar la herramienta para contar una historia con cierto calado y cierta continuidad», detalló.

El cortometraje resultante competirá este miércoles con otras cuatro producciones en la entrega de premios del WAIFF, en la que hay otro proyecto español: ‘Before’, de Giuseppe Celestino, que concurre en la misma categoría de «mejor primera película hecha con IA».

‘The Black Swan Event’ también fue seleccionada en otros festivales, como la Semana de la Creatividad con IA África (Marruecos), el Festival Internacional de Cine con IA ‘AI Zone’, o el Festival de Cine Mediterráneo de Annaba (Argelia).

El futuro de una producción con IA

Pedro B. Abreu ha dirigido y escrito diversos proyectos en los últimos 15 años, como la película ‘Blue Rai’ (2017) o la serie ‘L’última nit del karaoke’ (La última noche del karaoke) (2021), ambas de acción real, pero esta es su primera película generada con IA.

Añadió que la IA era algo que ya le interesaba «incluso antes de este ‘boom’ momentáneo» en popularidad que vive la tecnología, si bien ahora le ha permitido «plantear una historia» con la que sus limitaciones se vuelven «una virtud».

«Evidentemente, ha entrado en juego el plantearse cómo nos va a afectar o de qué manera podemos utilizarla o integrarla como herramienta -entiendo que primero híbrida- para seguir contando historias», subrayó.

En lo que respecta al impacto medioambiental de la IA, dijo que «es bien sabido que consume una cantidad de recursos energéticos y de agua» que hacen que «no puedas producir a lo loco y que tengas que pensar bien cuál es tu próximo movimiento».

A este respecto, el fundador del WAIFF, Marco Landi, dijo en declaraciones a EFE que «el fuego también daba miedo» cuando se descubrió, «como la electricidad, pero eso no significa que no deban usarse».

Landi definió al WAIFF, que este año celebra su segunda edición, como «una vitrina para la nueva industria creativa con IA», en la que han participado «más de 5.000 películas» de «80 países diferentes». EFE

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