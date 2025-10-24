Un dron ruso provoca daños en el tren que conecta Kramatorsk con Leópolis

1 minuto

Kiev, 24 oct (EFE).- Una explosión provocada por un dron ruso rompió este viernes varias ventanas del tren que une la ciudad de Kramatorsk, situada en la región de Donetsk y a apenas una veintena de kilómetros del frente, con la urbe de Leópolis en Ucrania occidental, según informó la empresa ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia.

Según una nota de la compañía, que explica que no ha habido muertos ni heridos en el ataque, el dron iba dirigido contra el tren pero no consiguió alcanzarlo. El tren salió pese a lo ocurrido tal y como estaba previsto en dirección a Leópolis, que está situada cerca de la frontera con Polonia.

Rusia ha lanzado este otoño numerosos ataques contra vías férreas, depósitos de locomotoras y otras infraestructuras ferroviarias ucranianas. Algunos de estos ataques han alcanzado trenes con pasajeros y han provocado heridos.

Estos bombardeos se han producido sobre todo en regiones fronterizas con Rusia o por las que pasa el frente, a las que Ucrania debe hacer llegar armamento para defender su territorio del Ejército enemigo.

Según dijo este mes el Gobierno ucraniano, las fuerzas rusas han atacado en más de trescientas ocasiones infraestructuras ferroviarias ucranianas desde agosto.

La continuidad de las operaciones de los trenes ucranianos han sido un factor clave para garantizar la movilidad de personas y mercancías durante esta guerra. Los trenes ucranianos siguen llegando prácticamente a la línea del frente casi sin retrasos pese a la amenaza del fuego ruso. EFE

mg/cph/lar