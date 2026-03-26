Un dron ucraniano impacta una central eléctrica en Estonia, otro se estrella en Letonia

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Un dron ucraniano que tenía como objetivo Rusia chocó contra la chimenea de una central eléctrica en Estonia, y otro se estrelló en Letonia, sin causar víctimas, informaron el miércoles las autoridades locales.

La hipótesis avanzada por ambos países bálticos, miembros de la OTAN y la Unión Europea, es que los drones militares ucranianos cargados de explosivos terminaron accidentalmente en su territorio antes de alcanzar sus objetivos en Rusia.

«Ese dron no iba contra nosotros», declaró el primer ministro estonio, Kristen Michal, en una reunión de seguridad interministerial el miércoles por la mañana.

Su homóloga letona, Evika Silina, pidió responder a ese tipo de incidentes «con comprensión» a Ucrania, «que se defiende» contra los bombardeos de Rusia.

Las autoridades estonias indicaron que Ucrania lanzó varios ataques nocturnos contra Rusia, en particular contra el puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, cerca de las costas estonias.

Ambos drones provenían del espacio aéreo ruso, según Estonia y Letonia.

En Letonia, la fuerza aérea dijo que identificó un aparato «sin piloto en el espacio aéreo letón» y los «sistemas de alerta precoces detectaron un sonido parecido a una explosión» en la región de Kraslava, limítrofe con Bielorrusia.

«Los restos del dron fueron recuperados (…). Ningún civil resultó herido», precisó.

La televisión estonia difundió imágenes de la chimenea, donde se ven rastros del impacto aparentemente superficial.

El ejército letón publicó fotos de lo que presentó como restos del dron, esparcidos en una zona boscosa y húmeda.

«Un dron golpeó la chimenea de la central eléctrica de Auvere [en Estonia]. Nadie resultó herido en el incidente», indicó el servicio de seguridad interior (ISS) en un comunicado.

La central de Auvere, operada por el grupo Enefit Power, está situada en el noreste de Estonia, cerca de la ciudad de Narva, fronteriza con Rusia.

«Estos son los efectos de la guerra de agresión a gran escala de Rusia», declaró el director del ISS, Marco Palloson, quien dijo temer que «ocurran incidentes de este tipo en el futuro».

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