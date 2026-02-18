Un estudio concluye que Antoni Gaudí es el autor del Chalet del Catllaràs (Barcelona)

5 minutos

Irene Dalmases

La Pobla de Lillet (España), 18 feb (EFE).- Tras una media hora de viaje desde el municipio de la Pobla de Lillet (Barcelona), el último tramo por un camino de tierra, se llega hasta el Chalet del Catllaràs, un edificio modernista construido entre 1901 y 1908 que, según confirma un estudio científico dado a conocer este miércoles, es obra del arquitecto español Antoni Gaudí (1852-1926).

Aunque en la pequeña localidad del Berguedà (noreste de España) todo el mundo lo daba por hecho desde hace años, e incluso hay señalizaciones por el camino que indican que faltan 7 kilómetros hasta el ‘xalet Gaudí’, ha sido hoy cuando el director de la Càtedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña y comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, ha hecho público este estudio que concluye que fue el arquitecto catalán su autor, aunque no dirigió la construcción.

Debido posiblemente a este hecho y a que fue ejecutada y modificada por terceros, Antoni Gaudí nunca reivindicó públicamente la autoría de la obra, situada a unos 1.500 metros de altura, y de «geometría perfecta».

El estudio dado a conocer, que el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña (gobierno regional) encargó en 2023 a Santana, concluye, sin embargo, tras diferentes análisis documentales y constructivos, que la obra es del creador de la Sagrada Familia.

La sección transversal, determinante

Santana, en un acto acompañado por la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, entre otras autoridades, ha detallado que tras analizar aspectos técnicos y constructivos muy específicos, especialmente la sección transversal del refugio, su trazado y las geometrías del arco principal que muestran divergencias entre los arcos parabólico y catenario, la obra solo se puede asociar a Gaudí.

«Solo él sabía hacer esto de esta manera y se atrevió a aplicarlo a la construcción real», ha precisado.

Por otra parte, en el año 1946 Francesc d’Assís Viladevall escribió un artículo en la revista ‘Cortijos y Rascacielos’ en la que ya atribuía la autoría del chalet a Gaudí, algo que corroboró 43 años después en otro artículo Joan Bassegoda, quien aseveró que un ayudante del arquitecto, Domingo Sugrañes, así se lo había dicho a Viladevall.

Además, el uso de la distribución a 45 grados entre habitaciones para evitar los pasadizos y distribuidores es una técnica exclusiva del arquitecto reusense.

En su estudio, Galdric Santana aporta nuevos descubrimientos, como el que hace referencia a una construcción anexa hoy desaparecida, con bóveda en rincón de claustro funicular, algo también utilizado por Gaudí en otras obras suyas.

Por todo ello, el estudioso no tiene dudas de que esta construcción es de Antoni Gaudí y apunta que el ejecutor de la obra podría ser su colaborador Juli Batllevell.

El informe muestra una «evidencia geométrica, estructural y compositiva» de atribución a Gaudí, además de contener «abundante» información gráfica y analítica.

A través de planos, donde se establecen comparativas con edificios del mismo Gaudí, hay levantamientos 3D que permiten «objetivizar» el análisis y «obtener una perspectiva constructiva afín a la obra del arquitecto».

Gaudí sigue sorprendiendo un siglo después de su muerte

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha recalcado que el estudio coincide con el Año Gaudí, en el centenario de su muerte, porque «era necesario aclarar esta atribución, que nunca se había demostrado científicamente hasta hoy, fruto de un estudio muy riguroso, de muchos meses de trabajo».

A su juicio, la acreditación científica es «indispensable para determinar con rigor la autoría de las obras, lo que enriquece el legado de nuestro arquitecto más universal, quien nos sigue sorprendiendo un siglo después de su muerte».

Hernández ha aseverado que la confirmación de que el Chalet del Catllaràs es una obra de Gaudí representa una oportunidad «excepcional» para todos los amantes de su obra y para la Pobla de Lillet, cuyo alcalde espera que ahora también se confirme que los Jardines Artigas son de su autoría.

Los proyectos de Gaudí en esta zona de Cataluña tienen que ver con que en aquel momento él trabajaba para Eusebi Güell, su mecenas y amigo, en otros proyectos y coincidió que el empresario inició la construcción de la fábrica Asland en el Berguedà por su piedra calcárea, la fuerza del río y el carbón.

El Chalet del Catllaràs fue pensado para alojar a los ingenieros británicos que se contrataron para la explotación del carbón.

El Ayuntamiento de la Pobla de Lillet, propietario de la casa, tiene previsto durante este año preparar unas rutas por esta zona minera, de unas cuatro horas de duración, en vehículos 4×4 y bajo demanda, para dar a conocer la actividad industrial que se llevó a cabo a principios del siglo XX en el lugar, que incluirá una visita al chalet. EFE

