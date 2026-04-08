Un exlíder del cártel Jalisco Nueva Generación se declara culpable de narcotráfico en EEUU

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El cofundador y durante años líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG), Erick Valencia Salazar, se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal estadounidense, informó este martes el Departamento de Justicia.

Valencia Salazar, alias «El 85», fue capturado inicialmente en marzo de 2012 en México, liberado y luego vuelto a capturar en 2022.

Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que el gobierno de Donald Trump designara al CJNG como «organización terrorista» en el marco del endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico.

«Valencia Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de su importación ilícita a Estados Unidos», indicó el comunicado oficial.

El narcotraficante conocerá su pena de cárcel, que puede ir de 10 años a cadena perpetua, el 31 de julio, añadió el texto.

Valencia Salazar formó parte primero del Cártel del Milenio, a las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia.

Tras la muerte de varios líderes de ese grupo, «El 85» fundó junto a otros lugartenientes el CJNG. Entre ellos estaba Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», que murió el pasado 22 de febrero en un operativo militar mexicano en Tapalpa (Jalisco).

La muerte del «Mencho» provocó una oleada de incidentes violentos en numerosos estados mexicanos.

jz/dg