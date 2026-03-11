Un exmilitar británico asegura ante la Justicia que Gerry Adams fue dirigente del IRA

3 minutos

Dublín, 11 mar (EFE).- Un exmilitar británico aseguró este miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que el expresidente del Sinn Féin Gerry Adams era un dirigente del IRA cuando la banda terrorista perpetró tres atentados en Inglaterra en 1973 y 1996.

Richard Kemp, excoronel del Ejército, calificó hoy de «inconcebible» que Adams, quien siempre ha negado que perteneció al IRA, no hubiese participado en la toma de decisiones respecto a esos ataques con bombas y otras acciones violentas cometidas durante el pasado conflicto en la provincia británica de Irlanda del Norte.

El veterano líder nacionalista, de 77 años, ha sido demandado por la vía civil por tres víctimas que le reclaman cada uno la cantidad simbólica de 1 libra (1,15 euros) por los daños sufridos en los citados atentados.

Kemp, quien participó en siete campañas militares en Irlanda del Norte entre 1979 y 2001, declaró hoy que tuvo acceso durante su carrera a mucha información de inteligencia sobre las actividades «pasadas y presentes» de Adams en el ya inactivo IRA.

Los servicios de espionaje «identificaban explícitamente» al demandado como parte de «jerarquía» del IRA y miembro de su Consejo Militar, compuesto por siete personas y considerado como la máxima autoridad de la banda armada, señaló Kemp, que también operó como oficial de inteligencia entre 1992 y 1994, y de nuevo entre 2002 y 2005.

A tenor de esos informes dijo que asumía que «cualquier ataque con bombas» perpetrado en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) hubiese requerido el visto bueno del Consejo Militar del IRA, incluidos los citados por los demandantes en este proceso civil.

Adams, presidente entre 1983 y 2018 del Sinn Féin, el brazo político del IRA, fue acusado de pertenecer a la banda en 1978, pero se retiraron los cargos por falta de pruebas, por lo que ésta es la primera vez que la Justicia se pronunciará sobre su participación real durante el pasado, que se cerró con el acuerdo de paz del Viernes Santo en 1998.

Al ser preguntado hoy por la defensa de Adams sobre su motivación para declarar como testigo, Kemp reiteró que no es «política ni personal» y que solo quiere presentar los «hechos como los conoció en su momento».

Explicó que consideraba al Sinn Féin y al IRA como «prácticamente lo mismo» y como un movimiento que «trabajaba codo con codo».

Asimismo explicó que, generalmente, la información de los servicios de inteligencia se elimina si «no es correcta», pero indicó que no recordaba una sola ocasión en que cualquier prueba o información sobre Adams hubiera sido descartada.

La defensa de Adams, que testificará la próxima semana, ha reiterado que su cliente nunca ha sido miembro del IRA, como sostiene la abogada de las tres víctimas, Anne Studd.

Studd representa a John Clark, víctima del atentado cometido en el tribunal penal del Old Bailey en Londres en 1973, y a Jonathan Ganesh y Barry Laycock, heridos por las bombas detonadas en los muelles de la capital en 1996 y en un centro comercial de Mánchester ese mismo año, respectivamente. EFE

