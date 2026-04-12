Un francés consigue recuperar un valioso Modigliani expoliado a su abuelo por los nazis

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París, 12 abr (EFE).- El único nieto de un marchante de arte judío cuya galería en París fue saqueada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ha celebrado la «memoria» de su abuelo tras la reciente orden de la justicia estadounidense de restituir a su familia una valiosa obra de Amedeo Modigliani.

«Estoy feliz por mi abuelo y por su memoria», dijo Philippe Maestracci, de 81 años, en declaraciones que publica este domingo el diario Le Figaro.

El fallo, dictado el pasado 3 de abril por la Corte Suprema del estado de Nueva York, pone fin a 17 años de batalla judicial y reconoce los derechos del octogenario nieto de Oscar Stettiner, el marchante de arte judío cuya galería en París fue saqueada por los nazis durante la ocupación alemana.

«Después de tantos años, lo que le hicieron a mi abuelo ha sido reparado», añadió Maestracci, un empresario agrícola jubilado residente en la región francesa de Dordoña (suroeste).

La pintura, titulada ‘L’homme assis à la canne’ (El hombre sentado con bastón’), que fue realizada en 1919 y está valorada en unos 21,5 millones de euros, representa a Georges Menier, figura de la industria chocolatera francesa.

Sin embargo, para Maestracci, único nieto del marchante de origen británico afincado en París, el valor económico es secundario frente al significado histórico y familiar de la restitución.

De París a la justicia en Nueva York

La historia se remonta a 1940, cuando Stettiner huyó de París ante el avance alemán. Tres años más tarde fue detenido, mientras su galería era desvalijada y sus obras vendidas en subasta en 1944 en el famoso Hôtel Drouot.

Aunque en 1946 un tribunal francés anuló la venta y ordenó la devolución de las piezas, el Modigliani nunca fue recuperado antes de su muerte en 1948, a los 70 años.

En 1996, la obra reapareció en el mercado internacional del arte, concretamente en la casa de subastas de Christie’s en Londres, donde fue puesta a la venta por los sucesores de John Van der Klip, quien la había adquirido en Drouot y quien había alegado que ya no estaba en su poder cuando la justicia francesa ordenó su devolución en 1946.

En aquella subasta de 1996 en Londres fue adquirida por el coleccionista David Nahmad, afincado en Nueva York, quien cuando la intentó revender en 2008 no pudo porque surgieron lagunas en la procedencia del cuadro, lo que condujo a nuevas investigaciones.

El caso dio un giro clave en 2025, cuando se presentaron ante la justicia neoyorquina 54 pruebas documentales, entre ellas archivos que mencionaban explícitamente el robo y el nombre de la familia Stettiner, y que resultaron decisivas para que los jueces estadounidenses ordenaran a principios de este mes la restitución de la obra a su único nieto.

Según Le Figaro, la resolución supone un nuevo precedente en la restitución de bienes expoliados durante el nazismo, aunque todavía queda por determinar cómo y cuándo se hará efectiva la devolución, mientras la colección Nahmad estudia la posibilidad de recurrir la decisión. EFE

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