Un gran desfile de fantasía cierra el famoso carnaval de Trinidad y Tobago

3 minutos

Puerto España, 17 feb (EFE).- El carnaval de Trinidad y Tobago, conocido como ‘El Mayor Espectáculo del Mundo’, finalizó este martes con un gran desfile de fantasía que inundó de baile y música las calles, escenario también de algunas restricciones de seguridad que generaron críticas entre los asistentes.

Mientras la capital Puerto España explotaba en algarabía con su desfile final, el refuerzo de la seguridad y los cierres anticipados en otras ciudades dejaron un sentimiento mixto al final de una temporada festiva que, una vez más, puso de relieve tanto la vitalidad como la complejidad del carnaval.

La celebración del martes en Puerto España comenzó bajo un cielo nublado con los espectadores reunidos en el Queen’s Park Savannah y con las bandas compitiendo en la ‘Marcha de la Carretera’, que premia la canción más reproducida de la temporada.

La estrella de la soca, Machel Montano, lideró a bandas como Tribe, Yuma y Harts interpretando ‘Encore’ desde camiones de música a lo largo de la ruta. Los camiones rivales hicieron sonar a todo volumen ‘Cyah Behave’, de Aaron ‘Voice’ St. Louis.

Con la lluvia dando paso al sol, los bailarines de la banda Exousia deslumbraron con trajes en radiantes rojos, morados y azules, mientras que RC Mas llevó al escenario intrincadas representaciones que provocaron fuertes aplausos.

K2K Alliance and Partners ofreció un espectáculo inspirado en la naturaleza y con elementos de fantasía, incluyendo máscaras de la película de Hollywood ‘Predator’, que se integraron a la tradicional pompa.

Otra banda captó la atención con unas olas de plumas blancas, mientras que la importante The Lost Tribe presentó ‘Circo isleño’, una reinvención de personajes clásicos del carnaval como el Ladrón de Medianoche en un escenario sobrenatural.

Tribe exploró temas místicos similares con su espectáculo ‘Maraye’, una presentación de inspiración submarina con secciones como Sirena y Perla del Océano.

Por su parte, el grupo Spirit Mas, dirigido por Adrian Scoon, apostó por un homenaje a las raíces ancestrales de Trinidad y Tobago, incluyendo a los primeros pueblos y a ls originarios de África, India, China y Europa.

Las restricciones, que las autoridades defendieron como necesarias para proteger la seguridad pública, fueron especialmente visibles en lugares como San Fernando, la segunda ciudad más importante de Trinidad.

La policía clausuró la popular Mascarada de Medianoche, una celebración callejera, antes de la hora de cierre acordada, y obligó a los asistentes a abandonar las calles.

El alcalde, Robert Parris, declaró a EFE que el cierre temprano generó frustración entre los participantes y los vendedores que se habían preparado para una noche llena de celebraciones.

Por otro lado, la Policía confirmó la incautación de un alijo de armas durante las operaciones de seguridad del carnaval, lo que reforzó la versión oficial de alerta por posibles amenazas.

El Gobierno trinitense puso fin al estado de emergencia de seis meses a finales de enero para permitir una celebración normal del carnaval, pero algunos sectores le han acusado de adoptar una estrategia de mano dura con los eventos culturales en medio de una creciente preocupación por la seguridad.

Trinidad y Tobago suele recibir más de 70.000 visitantes anuales durante el carnaval, de los cuales más de 35.000 participan en las festividades. Entre los visitantes de este año se encuentra la actriz estadounidense Danielle Mone Truitt, famosa por la serie policíaca de televisión ‘Ley y Orden’. EFE

ea/mv/rcf

(Foto) (Vídeo)