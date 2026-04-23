Un grupo de 85 ecuatorianos viaja a España para trabajos temporales de migración circular

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Quito, 22 abr (EFE).- Un grupo de 85 ecuatorianos viajó a España como parte del programa de migración circular entre ambos países para realizar trabajos temporales en el sector agrícola español, con el compromiso de retornar a Ecuador para volver a ser parte de la siguiente temporada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó este miércoles en un comunicado que los 85 trabajadores son el tercer grupo que viaja a España como parte de este programa que promueve «una migración segura, ordenada y regular», en coordinación con la Embajada de España en Quito.

A la despedida de este grupo de trabajadores ecuatorianos asistió el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Saúl Pacurucu, y el cónsul general de España en Quito, Bernabé Aguilar.

El Gobierno de Ecuador ha implementado una serie de programas de migración circular con distintos países que en 2025 permitieron que un total de 3.971 ecuatorianos viajasen al extranjero para trabajar de manera temporal en España, Italia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania e Israel.

A su vez, en este 2026 ya son 791 ecuatorianos que han encontrado oportunidades laborales mediante estos programas. EFE

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