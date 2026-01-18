Un grupo de salvadoreños exigen la liberación de Nicolás Maduro y condena «su secuestro»

3 minutos

San Salvador, 17 ene (EFE).- Un grupo de al menos 30 salvadoreños exigieron este sábado la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas, y condenaron, lo que consideran, «su secuestro».

Los salvadoreños se concentraron en la Plaza Simón Bolívar, ubicada en el corazón de la capital, para expresar el rechazo a las capturas con pancartas en los que también pidieron ‘el fin de la intervención a los pueblos latinoamericanos por parte del imperialismo norteamericano’.

Con el grito de ‘¡Qué viva Venezuela!’ y ‘libertad para el compañero Maduro y Cilia’, las personas, que forman parte del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Venezuela, animaron la concentración que duró cerca de una hora.

También recordaron a los más de 40 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que murieron el pasado 3 de enero, y a los más de 30 militares cubanos también fallecidos durante el ataque.

«Nosotros condenamos enérgicamente la agresión fascista del imperio contra la República Bolivariana de Venezuela el pasado 3 de enero. Agresión que ha derivado en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la primer dama Cilia Flores, quienes están en Estados Unidos enfrentando un juicio político», dijo Carlos Martínez.

Martínez, miembro de dicho comité y del salvadoreño partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que con la captura de Maduro «el imperio (en referencia a Estados Unidos) ha violentado el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la soberanía de Venezuela».

Apuntó que desde El Salvador «nos sumamos a las jornadas mundiales para exigir la liberación del compañero Maduro y la compañera Cilia».

Entre tanto, Lourdes Palacios, exdiputada del FMLN, señaló que «la agresión contra Venezuela pretende robarle y quitarle esos bienes naturales que posee este país, eso es lo que está de fondo».

«Desde El Salvador, les decimos, allí estamos con ustedes, compañeros y compañeras de Venezuela. Nos solidarizamos con ustedes y también nos solidarizamos con el hermano Gobierno cubano y con su pueblo», añadió Palacios.

Maduro y Flores ya comparecieron ante la Justicia estadounidense en Nueva York. El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es «un prisionero de guerra».

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó el viernes que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron ese 3 de enero, en el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro y de su esposa.

Además, 32 militares cubanos murieron durante los ataques de EE.UU. a Venezuela. EFE

