Un grupo propalestino acusa a navieras griegas de transportar carga esencial a Israel

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Un grupo propalestino denunció este lunes en Atenas «el papel de navieras griegas que facilitan el transporte de productos energéticos y cargamentos militares hacia Israel», lo que contribuye «al genocidio en Gaza».

«Buques propiedad de navieras griegas o gestionados por ellas han transportado de forma sistemática productos energéticos vitales a Israel mientras este cometía un genocidio en Gaza», afirmó el movimiento «No harbour for Genocide» en una investigación presentada este lunes.

La investigación menciona también el envío de «cargamentos militares» hacia Israel.

Según elementos obtenidos de datos satelitales y comerciales, «entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 se realizaron al menos 57 transportes clandestinos de petróleo crudo -por un total de unos 47 millones de barriles- desde Turquía hacia puertos israelíes, en violación del embargo comercial impuesto por Turquía a Israel».

Representantes del grupo propalestino afirmaron en una conferencia de prensa que los cargueros que efectuaron estos transportes «desactivaban sus señales de localización y registraban destinos finales falsos antes de llegar a los puertos israelíes».

Contactada por la AFP, la Unión de Armadores Griegos (UGS) no ha comentado por el momento los datos de este informe.

Los representantes del movimiento propalestino han instado al Estado griego a «llevar a cabo una investigación» y «sancionar a las navieras griegas» que realizaron envíos ilegales de productos energéticos y comerciales a Israel.

Con una tradición marítima secular, Grecia cuenta con una de las flotas mercantes más importantes del mundo, que aporta alrededor del 8% de su Producto Interior Bruto (PIB).

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