Un hombre arrestado en el Reino Unido en relación con ataques contra comunidad judía

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Londres, 27 abr (EFE).- Un hombre de 37 años ha sido arrestado, bajo sospecha de preparar actos terroristas, en relación con la investigación sobre varios ataques provocados contra centros de la comunidad judía en el Reino Unido, informó este lunes la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés).

El hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado en el domingo en la localidad de Barnstaple, en el condado de Devon (suroeste de Inglaterra) por la policía antiterrorista.

Con este arresto, se elevan a 26 las personas retenidas en relación con los ataques que han tenido lugar en las últimas semanas, entre ellos el incendio de varias ambulancias gestionadas por la comunidad judía en el barrio de Golders Green, al noroeste de Londres.

Entre los sucesos hubo además un intento de incendio de una sinagoga en Finchley, también en el norte de esta capital, así como un incidente en el que un dron sobrevoló las inmediaciones de la embajada israelí.

De acuerdo con la policía, del total de detenidos hasta ahora, ocho han sido acusados formalmente de delitos de incendio, mientras que el resto permanece bajo custodia o en libertad provisional bajo investigación. EFE

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