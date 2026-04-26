Un hombre asesina a sus tres hijos por disputas con su mujer en el sur de Jordania

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Amán, 26 abr (EFE).- La Policía jordana detuvo anoche a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a sus tres hijos, una niña de 7 años y dos niños de 5 y 10 años, por «disputas familiares» en el sur del país, informaron fuentes policiales y medios jordanos.

El crimen ocurrió este sábado en una granja en la región de Al Karak, en el sur del reino hachemí, donde la policía encontró los cuerpos sin vida de los tres niños, así como el arma utilizado.

Según un comunicado divulgado en las últimas horas por la Dirección de Seguridad Pública, las fuerzas de seguridad «recibieron información sobre el crimen y los agentes acudieron de inmediato a la granja donde encontraron los cuerpos de tres niños», que habían sido apuñalados por su padre, quien huyó del lugar posteriormente.

Medios independientes explicaron que el padre tenía problemas con la madre de los niños, quien se había mudado a vivir con su familia en la gobernación de Zarqa, al noreste de Amán.

Tras solicitar ver a los niños a través de un juzgado jordano, viajó a Zarqa y llevó a los menores a una granja en Karak, donde cometió el crimen. EFE

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