Un hombre es acusado por supuestos ataques antimusulmanes en Escocia

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Las autoridades escocesas acusaron a un hombre por los ataques ocurridos el viernes por la noche en Edimburgo, en los que cinco hombres resultaron heridos, unos actos potencialmente antimusulmanes.

Un escocés blanco de 36 años fue arrestado, precisó la policía. «El individuo sigue detenido y la investigación continúa», indicó la misma fuente.

«Un hombre de 36 años fue imputado en relación con varios incidentes ocurridos en Edimburgo el viernes, 19 de junio de 2026», informó la policía el sábado, según la agencia Press Association.

En un video publicado en internet aparece un hombre con el torso desnudo, que podría ser el sospechoso, deambulando por las calles de la capital escocesa con un arma.

La policía recibió el viernes por la noche múltiples llamadas de emergencia que denunciaban «ataques violentos, incluyendo amenazas, robos y actos de vandalismo».

Según la BBC, los ataques habrían comenzado cerca de una mezquita.

En un primer momento, dos hombres resultaron heridos en un barrio del oeste de la ciudad y fueron trasladados al hospital, según la policía.

Luego, otros tres hombres fueron atacados en otros lugares, hasta que los agentes detuvieron al sospechoso, explicó la fuente.

Las víctimas —dos de 22 años y las otras de 24, 27 y 39 años— sufrieron diversas lesiones.

El primer ministro escocés, John Swinney, se declaró «profundamente preocupado» por estos incidentes. «La violencia, el racismo y la intolerancia no tienen cabida en nuestro país», señaló en la red social X.

Según la Asociación Escocesa de Mezquitas y la oenegé antirracismo MEND, que lucha contra la islamofobia, varias de las víctimas son musulmanas.

Según MEND, en el video, el supuesto atacante sale gritando que hay que «proteger el país» de los musulmanes.

El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones en el Reino Unido en torno a la inmigración y el racismo.

La semana pasada, la capital de Irlanda del Norte, Belfast, vivió dos noches de graves disturbios a raíz de una violenta agresión con cuchillo, por la que un sudanés fue imputado, que se grabó y se volvió viral en internet.

También estallaron enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía la semana anterior en Southampton, en el sur de Inglaterra, por la forma supuestamente «racista» con la que la policía local gestionó, en diciembre, el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un joven sikh.

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